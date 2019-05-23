五月桃產季到 五峰鄉推廣部落產業

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣五峰鄉長葛忠義今天表示，今年五月桃量少但品質佳，未來將持續開發五月桃文創商品，推廣原鄉部落產業，帶動發展。

五峰鄉公所今天辦五峰鄉農特產業推廣活動，現場展出五峰鄉農產創意特色料理，也讓民眾品嚐五月桃。葛忠義說，雖然今年五月桃產量較少，但不影響農民的採收作業，依然維持高品質把關。

葛忠義表示，五峰鄉五月桃種植面積約有47.9公頃，生產面積達20公頃，年產值約達1440萬元，今天因受氣候異常影響，五月桃農損嚴重產量降低，損失約達600萬元。

葛忠義說，為推廣五月桃原鄉部落產業，今年開發五月桃相關文創商品，以及特色料理，創造五月桃的產品多元化，行銷部分除在縣內辦理行銷活動，五峰鄉公所將前往台北希望廣場辦促銷活動，推廣五月桃產業等資訊，也讓更多民眾認識五峰鄉。

新竹縣原住民族行政處長雲天寶指出，今年五月桃雖然量少，但品質佳且價格穩定，期許民眾能握五月桃短暫的生產季，感受五月桃的酸甜口感，也一同行銷五峰鄉的農產品，幫助偏鄉產業。

雲天寶說，新竹縣政府將持續推廣原鄉部落產業，朝都市行銷，目前也計畫將竹東動漫園區設為新竹縣農產品、觀光及在地文化的交流中心，共同行銷新竹縣農特產。（編輯：張銘坤）1080523