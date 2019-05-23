國民黨台東立委提名 採協調式民調

（中央社記者盧太城台東縣23日電）國民黨台東縣黨部公布下屆立委參選人提名辦法，採取「協調式民調」，不排除將前台東縣長黃健庭、現任台東市長張國洲納入民調，提名最強候選人。

國民黨台東縣黨今天公布第10屆立委選舉提名辦法，不走初選程序，改採「協調式民調」，依據民意調查結果，提名最強候選人代表國民黨參選，民意調查作業預計於6月15日至30日進行。

目前表態爭取國民黨提名的有資深縣議員李建智及副縣長張志明，2人宣傳看板早已遍布台東各鄉鎮。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，初步已徵得李建智及張志明的同意。李建智和張志明接受訪問時表示，尊重黨部意見。

吳秀華表示，協調式民調，除已表態的李建智和張志明外，也將徵詢具有實力黨員意願，由黨部主動納入民調對象，例如現任台東市長張國洲、前縣長黃健庭，也歡迎其他優秀且有意願參選者於5月26日前向台東縣黨部聯繫，以便確認最後民調人選。

張國洲表示，他尚有3年市長任期，目前只想要好好做好市政，至於黨部如何規畫立委提名作業，尊重黨部作法。

黃健庭表示，之前已經表達過不會再選舉，且也很明確清楚向吳秀華表達過，不需要將他放進去民調。既然說過不會選，如果再將他放進去，那這份民調就會失去參考價值，反而影響到真正想要參選的人。

吳秀華強調，後續民調作業將依照中央所訂定的民意調查作業規範辦理，一切都將秉持公平、公正、公開的原則辦好民調作業，期盼能為台東縣民推舉肯真心做事、立場不搖擺、不當政黨打手、良心問政的優秀立委人選。（編輯：黃世雅）1080523