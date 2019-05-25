新北400萬人口達標 侯友宜：重大責任開始

（中央社記者黃旭昇新北25日電） 新北市人口突破400萬人，市長侯友宜今天表示，新北人口數足以與澳洲墨爾本、美國洛杉磯等國際城市並駕齊驅，生活水平也逐漸提升。治理400萬人口大城市，是重大責任開始。

市府民政局今天在市府舉辦戶政展，侯友宜宣示將帶領市府團隊更努力打拚。他說，自4月27日人口達到400萬至今，總共又增加2500名設籍市民。讓新北成為宜居城市民眾願意移居，是努力的目標。

第400萬設籍幸運市民是剛從越南返國，在新莊初設戶籍的楊小妹；前一人則是自基隆市遷入林口的江先生，後一人是在新莊設籍剛出生的蘇姓女嬰。侯友宜說，這樣的組合展現台灣多元群族的樣貌。

第400萬幸運市民楊小妹，獲得頒贈黃金2兩、新莊棒球場終身免費觀賽，前後設籍市民則各獲贈黃金1兩。現場抽出淡水新市鎮套房，由深坑區幸運得主獲得。並由創業家兄弟董事長暨松果購物共同創辦人郭書齊，加贈套房得主8888元入厝金。

民政局表示，戶政展以新北市歷年人口演變為主軸，展區東側展出各項重大施政願景，如三環六線、婚育政策及公共托育等，見證新北市的進步與發展。

展區西側從地圖、老照片、出生證明書、結婚承諾書及趣味抓周文物、聘禮嫁妝及結婚12禮等新舊婚俗的歷史文物，描述日治時期迄今的歷年人口變化。

市府多項感恩回饋活動，包括圖書館讀者將抽出400名免費升級VIP金卡借閱證，國民運動中心每天400張免費體驗券、深澳鐵道自行車單程6折、藍色公路新北遊票價折扣40元優惠。

在地商家與超商、超市、連鎖企業及觀光工廠，也推出折扣優惠，電商松果購物、生活市集送出400萬份現金折價券；蝦皮商城、東森購物、森森購物、KKday也有多項折扣優惠。（編輯：張銘坤）1080525