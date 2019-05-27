萬安演習模擬新北市府遭毀 架構備援續指揮[影]

新北市萬安42號演習27日在雨中進行，首度演練市府大樓的災害應變中心受敵軍攻擊無法運作，市長侯友宜（左2）前往板橋後埔國小視察防空避難疏散演練。中央社記者黃旭昇新北攝 108年5月27日

（中央社記者黃旭昇新北27日電）北部地區軍民聯合防空「萬安42號」演習今天實施，新北市首次實施應變指揮中心轉移演練，假想市府9樓災害應變中心受敵軍攻擊癱瘓，以市府警察局做為預備指揮中心繼續救災。

新北市「萬安42號」演習，今天演練交通管制及人、車疏散避難、中華電信學院防護團演練災害救援，板橋區後埔國小演練師生、民眾防空疏散避難。

海洋委員會海巡署副組長趙文論擔任副統裁官督導，市長侯友宜、副市長謝政達、市府相關局處首長，陪同副統裁官在市政府9樓災害應變中心聽取簡報，並在緊急警報發放後視導各項演練。

演習在雨中進行，衛生福利部雙和醫院支援演練大量傷患處置與緊急救護送醫，消防局利用雲梯車在高空救援傷患，市警局出動警犬搜救與偵防災害現場。

市府行政大樓於民國92年3月啟用，是地上33層、地下4層建築。當初規劃全市災害應變中心及交通控制中心設在市府大樓9樓，扮演救災及交通指揮樞紐。

事實上，市府災害應變中心也是中央單位的救災異地備援系統之一。升格前的台北縣政府，目前為新北市警察局，是第一備援系統。新北消防局搬遷到新大樓前的原址，也是市府的預備指揮中心。

今年演習首度演練市府大樓的災害應變中心受敵軍攻擊無法運作，所有與會各局處首長與代表在警力戒護下，從市府轉移至市警局會議室繼續指揮救災。

侯友宜表示，隨近年台海情勢升高，中國海軍船艦在台灣海峽附近操演，萬安演習目標在驗證新北市民防動員的整備，及重要基礎建設的防護措施，並加強民眾居安思危的憂患意識。

副統裁官趙文論講評說，對雨中演練時不受影響，街上沒有看到一輛車移動，沒看到一個人走動，印象深刻。（編輯：李錫璋）1080527

新北市萬安42號演習27日在雨中進行，衛生福利部雙和醫院支援演練大量傷患處置與緊急救護送醫（圖）。中央社記者黃旭昇新北攝 108年5月27日