凱道6/1活動 北市警兩階段交管

（中央社記者黃麗芸台北29日電）凱達格蘭大道6月1日將有活動，北市警方為維護活動秩序及安全，5月31日、6月1日將進行兩階段交通管制，包括凱道、中山南路、仁愛路和信義路都將管制車輛通行。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，財團法人博愛文化基金會獲申准於6月1日舉辦「訴求政府在國教中應更重視品德教育，主張台灣要和平、人民要幸福的愛心大會師活動」集會活動，活動期間為當天下午2時至晚間6時30分，於北市中正區凱達格蘭大道等路段進行。

為維護活動交通秩序與安全，中正一分局表示，已規劃兩階段交通管制，將視現場集會狀況及人數擴大交通疏導、管制範圍，以確保行車安全。

首先，第一階段管制範圍為凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西向全線車道，於5月31日晚間11時起管制車輛通行。

其次，第二階段管制範圍包括中山南路（忠孝東路至仁愛路）往南方向快車道；中山南路（常德街至愛國東路）往南方向快、慢車道；中山南路（信義路至愛國東路）往北方向快、慢車道；仁愛路1段（中山南路至林森南路）往西方向快、慢車道；信義路1段（中山南路至林森南路）往東方向快、慢車道，將於6月1日下午2時至晚間7時管制車輛通行。

中正一分局提醒，集會場所不得有擺設攤販或其他商業營利行為，也不得擺放易燃物品（如瓦斯桶、汽油）及燃燒（使用木炭、瓦斯爐、火把、蠟燭等）物品、烹煮食物等，違者將加強蒐證、嚴正執法。

此外，6月1日行經相關管制區域內的各路線公車將配合改道行駛，請民眾留意；並呼籲駕駛人避開交管路段，提前改道行駛。（編輯：李亨山）1080529