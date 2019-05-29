被稱中央處理器 盧秀燕：幫原民大學要回獎勵金

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市長盧秀燕今天出席台中市原住民族部落大學開學典禮時表示，中央今年未編列原民大學獎勵金給台中市，既然有人稱她是「中央處理器」，她要帶大家去中央將獎勵金要回來。

台中市原住民族部落大學今天在市府一樓川堂舉行開學典禮，身兼校長的盧秀燕穿著原民服裝出席，典禮由原住民族耆老代表祈福，為新學期揭開序幕。

盧秀燕表示，市府重視原住民文化資產，擔心工商業社會時代進步衝擊之下，很多傳統的教育文化記憶會流失，因此從教育文化著手傳承創新，成立部落大學，邀請講師、助教甚至是長老傳承、保存原民文化。

台中市原住民族部落大學自民國105年開始，連續3年獲得中央評鑑優等，中央除原先補助辦學費用之外，會額外提供新台幣50萬元以示獎勵，市府也另加碼提供50萬元相對補助款給部落大學。

盧秀燕指出，市府利用各方經費約500萬元開辦今年的部落大學，按照往例，中央還會額外有一筆50萬元獎勵金，台中市政府也相對再提出一筆相對補助款50萬元，加起來共100萬元；但她被告知，今年中央好像沒編列這筆50萬元獎勵金。

雖然沒有中央的獎勵金，盧秀燕承諾，市府的相對補助款還是繼續提供，但她覺得為何她當了市長，中央要給的獎勵金就不見了。

被在野黨議員笑稱是「中央處理器」什麼事都推給中央的盧秀燕表示，既然有人說她是「中央處理器」，她就要帶領大家去中央「處理、處理」，把台中市的50萬元獎勵金要回來，替台中市看緊荷包，爭取應有的權益。（編輯：黃世雅）1080529