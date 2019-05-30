台南議員盼少年隊留新營 市警局：治安考量

（中央社記者楊思瑞台南30日電）民進黨台南市議員李宗翰今天召開記者會，希望市警局不要將少年警察隊辦公據點遷離新營區，維持區域平衡。台南市警局副局長李政曉指出，廳舍調整是以地方治安需求為最大考量。

台南市政府警察局進行廳舍整併，在永康警分局遷入新完工的大樓運作後，將原廳舍規劃提供由婦幼警察隊及少年警察隊進駐合署辦公。

李宗翰上午在市議會民治議事廳召開記者會，獲得民進黨市議員陳秋宏、劉米山、沈家鳳、無黨籍議員In gay Tali（穎艾達利）、國民黨議員蔡育輝、尤榮智等人支持。

李宗翰表示，市警局應該至少維持少年隊在新營的據點，不要全部遷走，否則對維持區域平衡發展不利，民眾對地方治安也會有疑慮。

代表市警局出席記者會的李政曉表示，地方治安是廳舍調整的最大考量。舊永康分局廳舍原進駐人數130餘人，現以永康分局龍潭派出所原址辦公；在少年隊及婦幼隊進駐後，合計約90餘人，空間較更能符合員警需求。

李政曉表示，婦幼隊原駐地位於中西區友愛街，廳舍是向市府市場管理處借用，且民眾洽公報案及停車不方便。整合婦幼隊與少年隊進駐舊永康分局，可解決單位分散問題，且少年、婦幼業務屬性相近，共同進駐辦公，有利警察機關指揮及業務橫向聯繫。

他說，舊永康分局廳舍周邊學校130所、少年數7萬455人，周遭區域為治安重點。置重點警力於治安事件較高區域，可發揮最大執勤功效。舊永康分局駐地鄰近永康、大灣交流道及永康火車站，前往台南市其他行政區車程都在30分鐘以內，有助於業務支援聯繫。（編輯：陳俊碩）1080530