屏東爭取前瞻計畫補助逾16億元 蓋立體停車場

屏東縣都市計畫停車用地劃設不足，屏東縣政府爭取前瞻計畫補助，將在縣內興建立體停車場，目前經費初步已獲核准。中央社記者郭芷瑄攝 108年5月30日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東縣都市計畫停車用地劃設不足，屏東縣政府爭取前瞻計畫新台幣16億餘元，縣府自籌9億餘元，將在縣內興建9座停車場，其中4座停車場在屏東市，目前前瞻經費初步已獲核准。

屏東縣政府向交通部爭取前瞻建設「改善停車問題計畫」，總經費16億餘元，縣府交通旅遊處長黃國維表示，目前初審已通過，將在6月初複審；加上縣府自籌的9億餘元，9座停車場經費共26億餘元。

黃國維表示，依照都市計畫用地規定，屏東縣目前的停車用地劃設不足，所以，才會一口氣向前瞻計畫爭取在人口密集的鄉鎮市興建立體停車場。

9座停車場除了水門轉運站的停車場是平面停車場外，其他8座都是立體停車場，在屏東市區有4座，分別為「第二路外停車場（汽車175席）」、「屏東市舊酒廠停車場（汽車621席）」、「屏菸文化基地停車場（汽車230席）」、「屏東公園停車場（汽車279席）」。

另外有「潮州聯合辦公大樓停車場（汽車212席）」及「潮州鎮第一停車場（汽車180席）、東港鎮「舊榮工之家停車場（汽車199席）」及「恆春鎮立體停車場（汽車225席、機車249席）。

縣府交旅處表示，規劃興建的停車場將有效改善屏東地區停車問題外，也規劃結合火車、公車客運、自行車等大眾運輸系統，讓民眾可無縫轉乘悠遊屏東，並規劃智慧、綠能、無障礙及性別友善停車空間，提供屏東縣更優質的停車環境。（編輯：陳俊碩）1080530