饒慶鈴買東西做公益 直呼太划算

(中央社記者盧太城台東縣2日電)台東縣長饒慶鈴今天參加一場職訓成果展，買一把彩繪洋傘，對方開價1元，饒慶鈴大方的付1千元，捐給「孩子的書屋」。饒慶鈴說，買東西還可做公益，太划算了。

台灣本土速食業頂呱呱為台東地區弱勢族群發展多元職業技能培訓課程，今天中午在台東門市舉辦成果展，台東縣長饒慶鈴受邀出席。

學員的作品，皮夾、洋傘及環保背包上彩繪美麗的玫瑰花、康乃馨與鬱金香，綻放高雅與浪漫的氣氛，饒慶鈴看了頻稱讚，頂呱呱董娘史區雪吟隨手挑了紅色彩繪皮夾送給饒慶鈴。

饒慶鈴收下皮夾後說，「那我也來買件作品」，於是挑了學員鄭紅萍的彩繪洋傘。

鄭紅萍第一次賣出作品，相當高興，但不知價錢要怎麼開，於是說「就1元義賣，請縣長下樓後把1元丟進孩子的書屋零錢捐贈盒裡」。

饒慶鈴離去前，拿出千元鈔票放入櫃檯上「台東孩子書屋」零錢捐贈盒裡。她說，1元是老師 (鄭紅萍)的愛心，其他999元是給書屋的孩子們，「好開心，買東西還可可以做公益，太划算了」。

頂呱呱從去年在台東營運後，就積極贊助台東「孩子的書屋」，不僅台東門市提供書屋的弱勢孩子打工與就業機會外，半年前也與書屋合作，為社區的媽媽們發展多元職業技能，開辦彩繪培訓班，針對原住民、婦女、新住民中高齡及青年等族群提供6個月的技能訓練。（編輯：李亨山）1080602