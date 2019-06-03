陳水扁當北市長呆帳 議員要柯文哲追回

（中央社記者梁珮綺台北3日電）市議員李柏毅今天指出，前總統陳水扁在台北市長任內，在沒有法源和預算前提下辦理核四公投案及動用二備金辦理台北電影節，市議會決議追回，呆帳卻懸列至今，要求北市府討回。

台北市議會下午進行市政總質詢，台北市長柯文哲率領各局處首長列席備詢，對於上述問題，他納悶表示，「奇怪，我每天在清帳，怎麼沒有清到這2條」。

李柏毅質詢時指出，市府提送85年會計年度追加減預算到市議會時，市議會決議附加但書「本會未通過公民投票法之前不准動支」，但陳水扁卻在85年3月辦理核四公投，計支1545萬7651元。

李柏毅說，市議會曾於91年函釋市府不再審議，應追回全額，93年決議不予通過，再度要求追回，但這筆「應收保留數」掛帳至今。

他表示，市府在88年會計年度市政總預算列出2438萬7000元預算要辦理台北電影節，被市議會刪了438萬7000元，僅准列2000萬元，陳水扁卻實支3527萬6650元，溢支1527萬6650元，並用第二預備金支付。

李柏毅說，儘管市議會95年三讀決議不同意動支，要求追回，這筆「應收保留數」仍掛帳至今。

他認為，市府應循民事訴訟途徑，向法院提出對陳水扁的債權確認，並取得債權憑證，待陳水扁不法所得全數追回時，可追回2筆、共3073萬4301元錢，並歸還市庫。

李柏毅也多次追問柯文哲，應向誰追討這筆呆帳，柯文哲不願正面回應，僅說，「奇怪，我每天在清帳，怎麼沒有清到這2條」，並反問李柏毅「我是不會做政治上的衝突，問題是收得到嗎？」

在李柏毅不斷詢問下，柯文哲說，「在法律上，要問向人（收）還是職位，職位就是我要概括承受，人的話，是他的事」。

主計處長梁秀菊表示，民政局當年動用預算辦理核四公投，在議會93年決議不通過後，市府有函覆行政院，行政院回覆指出，依中央政府執行預算條例做的解釋，請民政局積極與議會溝通，而議會決議給主關機關參考，沒有相關法律效力。

梁秀菊強調，核四公投的預算是依法動支；而電影節部分，市府核定動支是87年9月，新的預算法是同年10月才通過，法務局長袁秀慧表示，台北電影節採第二預備金動支，且用於公務。

柯文哲則說，這題好像無解，「我都覺得那個時代，政治衝突太大，每天都奇奇怪怪的事情」。（編輯：張銘坤）1080603