更多編輯台推薦新聞：
iOS 13內建深色模式強化隱私 蘋果地圖增3D視角
科技

iOS 13內建深色模式強化隱私 蘋果地圖增3D視角

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

早安世界》蔡總統：六四與美麗島是關鍵 盼助中國邁向民主
早報

早安世界》蔡總統：六四與美麗島是關鍵 盼助中國邁向民主

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

議員促抓亂畫另設合法塗鴉區 柯文哲應允

最新更新：2019/06/04 16:38

（中央社記者梁珮綺台北4日電）國民黨市議員鍾沛君今天表示，台北市街頭如路燈桿、變電箱等處處可見違法塗鴉，旁邊並被標註「柯P」，她要求開罰，並指應在商圈規劃合法塗鴉區，台北市長柯文哲應允。

台北市議會下午舉行市政總質詢及答覆，市長柯文哲率各局處首長列席備詢。

鍾沛君質詢前，先送給柯文哲一張畫，詢問柯文哲若住家外牆被畫上標註「柯P」的塗鴉，作何感想，柯文哲說，「人家沒同意，你給人家亂畫，一定是不對的，塗鴉是一定要抓的」。

鍾沛君說，她接獲多起投訴，指台北市街頭處處可見黑色塗鴉，旁邊標註「柯P」，而這名塗鴉客還在個人IG貼文「清潔隊抓不到我，環保局罰不到我」，目前仍在台北市四處塗鴉，該名塗鴉客還是今年台北燈節嘉賓。

她表示，不僅如此，東區商圈部分拉下的鐵門也成為塗鴉客畫布，有外籍人士直接在店家鐵門噴漆作畫，儘管全程被監視器拍下，至今仍抓不到人，房東只能貼懸賞告示自力救濟。

環保局長劉銘龍答詢時表示，去年底查獲張姓民眾在南港極限運動中心塗鴉，圖案為鍾沛君所質詢的樣式，今年3月已依違反廢棄物清理法第27條及第50條，開罰張姓民眾新台幣6000元及1小時環境講習，也將持續追查其他塗鴉。

目前台北市迎風、美堤、百齡右岸、福合、景美、成美右岸等6處河濱公園有合法塗鴉牆，大安森林公園、天母公園、南港公園、明水公園等處也有塗鴉區，不過，鍾沛君認為，大安森林公園的塗鴉區過於隱密，塗鴉客未必會想前往，要求應開放商圈供創作。

柯文哲應允，表示會要求局處規劃，預計2、3週時間會有結果。（編輯：方沛清）1080604

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報