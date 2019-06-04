金門安息返鄉空運喊卡 落葉歸根改走船運

金門縣衛生局4日表示，由於航空公司機隊量能不足，安息返鄉空運計畫6次招標皆無人領標，契約5日結束後，未來將以船運方式替代。（金門縣衛生局提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年6月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）金門縣衛生局今天表示，由於航空公司機隊量能不足，無意承作安息返鄉業務，安息返鄉空運計畫契約明天結束，暫時以船運方式替代，未來將鼓勵在台過世鄉親遺體就地火化。

衛生局表示，為了完成在台過世鄉親落葉歸根的遺願，從2016年起委託民間航空公司執行安息返鄉業務，將過世鄉親遺體以空運方式載送返鄉。2016年到2018年每年空運執行鄉親安息返鄉各11、20及14趟次，3年共45趟次，總經費新台幣1800萬元。

金門縣衛生局副局長李金治表示，由於近年台灣地區航空市場萎縮，加上航空公司機隊量能不足，沒有承作意願；今年度安息返鄉空運計畫經衛生局辦理6次公開招標，無人領標，6次流標，安息返鄉空運計畫契約將在明天結束。

為了避免相關服務產生空窗期，縣府將協助民眾以船運方式執行安息返鄉，完成過世鄉親落葉歸根遺願。

衛生局指出，安息返鄉相關船運交通費用補助，以船公司開立的發票或收據，在事後併同死亡證明、身分證明文件及指定親屬存摺影本到衛生局辦理補助，依實際船舶交通費用補助90%。

現行一趟空運安息費用新台幣40萬元左右，家屬需負擔4萬元上下；未來採船運方式，一趟費用6、7萬元，家屬自付額約6000、7000元。

李金治表示，長久之計，衛生局將與民政處協調訂定喪葬補助，鼓勵在台過世鄉親大體就地火化，節省家屬和縣府負擔。（編輯：吳佳穎）1080604