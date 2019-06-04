外埔鐵山段崩坍嚴重 蔡其昌：已爭取維修預算

台中市外埔區下鐵山段1地號崩塌嚴重，恐威脅緊鄰住家居住安全，立法院副院長蔡其昌（前）4日邀相關單位實地會勘，爭取經費搶修盼儘速改善。中央社記者趙麗妍攝 108年6月4日

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市外埔區鐵山里下鐵山段1地號崩坍嚴重，威脅上方住宅安全，立法院副院長蔡其昌今天前往會勘並表示，已爭取相關維修預算，讓居民不再憂心有崩坍風險。

外埔區鐵山里下鐵山段是鐵山里與廍子里交界的崁坡，鐵砧山一直連綿至馬鳴里，長約1.2公里，坎坡高差15至20公尺，因受極端氣候影響，近年來外埔區時常發生強降雨，讓居住上方逾50年的居民感到憂心，深怕降雨過大造成坡面滑動，危及住家安全。

蔡其昌今天邀集相關單位前往會勘，他指出，外埔區下鐵山段因地形因素，多處須施作駁坎防護，近年因大雨沖刷，使得原駁坎結構遭破壞崩坍，若不立即改善，上方的住宅地基土壤極有可能因此流失。

台中市議員施志昌說，該地段因土石鬆軟，先前蔡其昌爭取改善鐵山段3至7地號，1地號段上方是住家、道路，下面是田區，未來將施作駁坎護坡、石籠掛網及噴漿方式以穩固結構，讓崩坍情形不再繼續惡化。

蔡其昌表示，已爭取中央預算新台幣500萬元，下半年就會開始施作，希望用最短的時間改善此地段崩坍狀況，讓鄉親們的居住安全受到保障。（編輯：陳俊碩）1080604