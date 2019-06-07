澎湖端午節龍舟賽 第七岸巡隊三連霸

（中央社澎湖縣7日電）澎湖今天舉行端午節龍舟競賽，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊在公開男甲組中，敗部復活，連闖3關，在冠軍決賽中，以1分3秒勇奪冠軍，完成三連霸。

澎湖端午節龍舟賽今天在馬公第三漁港舉行，共有39隊1200多位男女選手參賽，男女選手在攝氏32度高溫下划槳，海水汗水分不清，競爭激烈。

澎湖縣長賴峰偉也擔任縣府隊的敲鑼手，帶著縣府隊向前划，現場還有立蛋、寫生比賽、「歌聲滿西瀛」歌唱大賽等活動。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊龍舟隊今天在第一場分組預賽時意外落敗，落入敗部復活，連闖3關，在最後冠軍決賽中，參賽官兵將土用命，在200公尺的賽事，以1分3秒奪得冠軍，擊敗馬支部和興仁AR2友勁旅，獨得獎金3萬元，同時也締造澎湖龍舟賽三連霸紀錄。（編輯：陳俊碩）1080607

端午應景傳統之一就是划龍舟，澎湖縣也不例外，7日在馬公第3漁港舉行龍舟賽，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊組隊參加公開社會組賽事，勇奪男子組冠軍。中央社 108年6月7日