彰濱出海口積700公噸垃圾 縣府提早清完

（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）彰化縣彰濱工業區伸港區出海口堆積大量漂流垃圾，縣政府原預計10個工作天清理完畢，經開口契約委外廠商趕工，提前5個工作天於今天完成，總計清除約700公噸垃圾。

疑因降雨帶來漂流垃圾，彰化縣彰濱工業區伸港區慶安北路旁海堤，月初出現大量漂流木等廢棄物，數量龐大且遍布海岸線數公里，不僅影響環境，附近蚵農還發現部分垃圾卡在蚵架，影響養蚵工作，縣府起初估算垃圾體積約4000立方公尺，需10個工作天清理。

彰化縣政府水利資源處長陳詔慶今天說，縣長王惠美關心漁民作業安全及生計，對於彰濱工業區伸港區漂流垃圾，指示縣府水資處、農業處、環保局等儘速處理，讓彰濱海岸線恢復原來美景，並使蚵農、漁民出海作業不受影響，清除作業提前於今天全部完成。

陳詔慶指漂流垃圾堆積海堤外，清除權責未釐清，經中國國民黨立法委員柯呈枋協助召集縣政府、財政部國有財產署、經濟部工業局、經濟部水利署第四河川局、伸港鄉公所、彰化區漁會等單位協調，決議這次由縣府清除垃圾，但彰濱工業區伸港區海堤外未登錄土地權責將由國產局登錄、工業局管理，以利後續環境維護。

縣府農業處也表示，完成防潮門泊地垃圾清理，及陸續完成伸港鄉3條出海道路垃圾清理作業，同時修補破損路段，對於管轄範圍內出海道路及泊地，都已整理妥當供漁民順利進出。（編輯：翁翠萍）1080610