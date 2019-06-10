林百貨再開幕5週年 黃偉哲肯定引領文化風潮

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市定古蹟林百貨自2014年6月重新開幕至今已屆5年。台南市長黃偉哲今天出席林百貨推出的「林時代的音樂風潮」特展，肯定讓在地的產業發展重獲生機，引領文化風潮。

台南市定古蹟林百貨自2014年6月重新開幕至今已屆5年，吸引國內外超過600萬人次造訪，成功打造台南觀光新亮點。

黃偉哲表示，這幾年來大家見證林百貨掀起的台南文創風潮，也掀起台南的文化復興運動，因此林百貨不僅是一個百貨零售業，在台南更具有歷史、文化的意義，帶給民眾更深刻的體驗與體會。

黃偉哲說，1932年林百貨首次開幕，當時已引領台灣風潮，現在除了進駐台北車站，更即將前往海外沖繩展店，這些都見證林百貨輝煌的成就，感謝林百貨經營團隊帶給我們這麼美好的時光，市府會與林百貨充分配合，期許未來為文化的發展注入新生命。

為慶祝再開幕5週年，林百貨特邀台灣風潮音樂共同規劃特展，更翻出收藏20年以上的卡帶、當時錄製卡帶的母帶，以及2座金曲獎座在林百貨展出，帶領民眾認識從日治到現代，兩個不同時代的館內音樂與音樂市場有何變化，以及30年來台灣流行音樂的演變。(編輯:孫承武)1080610