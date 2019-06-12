台南8大自行車道系統 兼具多種特色

台南市政府交通局計畫在台南闢建超過2000公里的自行車道，目前已完成660公里，將分為8大系統，其中有多條路線適合親子共遊。圖為雙博水岸自行車道。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年6月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）單車運動蔚為風潮，台南市已建置660公里長的自行車道，其中有多條路線適合親子共遊，更有適合老手挑戰的路線，兼具多種特色。

台南市政府交通局長林炎成今天在市政會議上提出自行車道建置成果，他指出，台南市自行車道自前市長許添財開始闢設，民國102年起有系統地建置，交通局計畫在台南闢建超過2000公里的自行車道。

他表示，台南市自行車道將分為8大系統，分別是具有蓮花米香特色的「米蓮糖鐵系統」、提供畜牧休閒體驗及乳酪美食饗宴的「酪農休閒系統」、具有地方及人文發展歷史特色的「藝文休閒系統」、結合休閒運動及觀光特質的「老街山線系統」、串聯奇美博物館和關廟森林公園的「南關森林系統」、具有宗教及漁鹽產業特色的「倒風內海系統」、提供深度生態體驗的「台江內海系統」、及涵蓋眾多景點的「府城巡禮系統」等。

他說，目前台南已建置660公里的自行車道，其中較適合一般民眾或親子休閒的特色路線，包括全長45公里的山海圳綠道、全長40公里的雙博物館自行車道、全長33公里的後壁白河米蘭蓮花線、及3.2公里、3.6公里的新營、鹽水糖鐵自行車通勤綠廊。

若是單車老手想挑戰高難度路線，可選擇91公里的山海圳綠環線、103公里的懷舊糖鐵環線、及108公里的鐵馬挑戰線。

林炎成表示，目前市府已成立「自行車道聯合推動小組」，並成立三級巡檢制度定期巡檢、交叉巡檢及重災後巡檢；交通局也會向體育署爭取預算，逐年建置新的自行車道。（編輯：陳俊碩）1080612