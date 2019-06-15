社子島自救會圍座車要求聽心聲 柯文哲未下車

（中央社記者陳怡璇台北15日電）台北市長柯文哲今天遭社子島自救會成員突襲包圍座車，還有一名長者被推倒在車子前。自救會發言人李華萍說，只希望柯文哲下車聽心聲，但柯文哲未下車。

柯文哲出席台北海洋科技大學畢業典禮，自救會成員突然出現並包圍座車，要求退回主計畫，反對區段徵收，解除禁建、就地改建，並希望柯文哲下車，「一分鐘就好，聽聽居民的心聲」。

李華萍表示，柯文哲未下車，雙方僵持約10分鐘，現場有大批警力要架開他們，還有一名長者被推倒在車子前，幕僚因視線問題差點直接開車撞上，幸好及時剎車。

李華萍說，參與行動的自救會成員約80多人，希望柯文哲想想開發社子島究竟是為居民還是為財團，希望柯文哲與居民面對面溝通、了解想法。

自救會13日到台北市政府陳情時，台北市政府地政局長張治祥說，月底前將提安置方案，如果居民仍不接受，再考慮是否推翻全案，但推翻後就是一切從頭開始。

北市府副發言人柯昱安表示，社子島禁建已48年，歷任市長僅柯文哲有誠意解決居民長期以來共同面對的問題，但相關方案本來就無法百分之百獲居民認同，北市府會持續善盡溝通責任，在法規許可範圍內維護在地居民權益。（編輯：李明宗）1080615