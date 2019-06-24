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專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害
首頁 / 地方

反對區段徵收 社子島自救會第3度抗議

最新更新：2019/06/24 13:07
社子島自救會24日上午到台北市政府門口陳情，提出「反對區段徵收、退回主要計畫」等訴求，民眾敲擊鍋碗瓢盆指市府假開發真搶地。中央社記者王飛華攝 108年6月24日
社子島自救會24日上午到台北市政府門口陳情，提出「反對區段徵收、退回主要計畫」等訴求，民眾敲擊鍋碗瓢盆指市府假開發真搶地。中央社記者王飛華攝 108年6月24日

（中央社記者梁珮綺台北23日電）社子島自救會今天第三度到台北市政府，敲打鍋碗瓢盆，要求退回社子島開發案主計畫，認為政府是「假開發，真搶地」，高喊「拒絕區段徵收，保障基本人權」。

社子島自救會發言人李華萍與數十名當地居民上午到台北市政府門口抗議，批評市府區段徵收是剝奪人民土地權利，要求退回主計畫，解除禁建，就地改建，而政治大學地政系教授徐世榮到場聲援。

李華萍說，社子島土地共302公頃，其中，私有地佔250.9公頃，市府採區段徵收，將「搶走」150.5公頃的土地，屆時政府擁有202公頃土地，老百姓僅剩100公頃，批評市府是「假開發，真搶地」。

社子島自救會5日、13日皆到北市府陳情，15日到台北海洋科技大學包圍台北市長柯文哲座車，希望柯文哲下車聽聽居民心聲，但柯未下車。（編輯：張銘坤）1080624

社子島自救會24日上午到台北市政府門口陳情，高喊「反對區段徵收、反迫遷、護人權」等口號，要求退回主計畫。中央社記者王飛華攝 108年6月24日
社子島自救會24日上午到台北市政府門口陳情，高喊「反對區段徵收、反迫遷、護人權」等口號，要求退回主計畫。中央社記者王飛華攝 108年6月24日
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