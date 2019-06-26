台中大里親子館開幕 盧秀燕：好政策要延續

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市大里親子館今天開幕，規劃親子共讀、共學與共玩空間，市長盧秀燕表示，前市長林佳龍任內已完成4座親子館，她將在4年內讓親子館達到至少13座，好的政策要延續做更好。

台中市社會局表示，為提供學齡前親子成長與交流分享空間，市府規劃將原有的「0-3歲托育資源中心」升格為「0-6歲親子館」，提供嬰幼兒親子活動課程、父母親及嬰幼兒照護者親職教育課程，及童書、教具教材借用服務等，使更多育兒家庭受惠。

大里親子館由原先大屯托育資源中心升級，共投入新台幣1000多萬元經費，今天舉辦開幕活動，盧秀燕與當地民意代表共同出席見證，揭幕後盧秀燕也進入館內欣賞小朋友作品，並一同完成恐龍造型勞作。

盧秀燕受訪表示，身為女性市長，友善親子環境政策刻不容緩，「公幼公托倍增計畫」已逐漸實現中，預計4年內增加180班公幼、18家公托，均已陸續開工，透過全盤規畫逐步減輕家長負擔。

她指出，因為重視親子福利，她上任後立即動用第二預備金及公益彩券基金，投入1000多萬元升格大里親子館，前任市長完成4座親子館，她將在4年內讓總數達到至少13座，讓好的政策不只延續，還要做更好。

台中市社會局指出，大里親子館安排「愛童樂兒童劇團」家長培力團體課程活動，並透過繪本、偶劇加入安全及衛教宣導，還有巡迴托育宣導行動列車及社區服務據點，相關資訊可透過台中市育兒資源網查詢。（編輯：李錫璋）1080626