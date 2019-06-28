日月潭湖水變混濁 初步排除污水廠導致

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）日月潭南邊水域變濁，居民懷疑當地污水廠不正常處理廢水造成，但南投縣環保局稽查污水廠並索取污泥清運三聯單，結果未發現異常，加上客觀環境因素，初步研判疑為自然現象。

民眾日前在日月潭南邊水域發現潭水變濁，懷疑是否當地污水廠排廢水導致，南投縣政府環境保護局今天表示，現場勘查後初步研判可能為湖泊自然現象，將待全部水質檢驗結果出爐後，再進一步推測可能影響因素並做相關調查與處理，且稽查污水廠也未發現異常。

環保局表示，稽查人員會同日月潭國家風景區管理處及陳情民眾到場查看，發現湖面呈現塊狀黃綠色區域分布，民眾表示，最近湖水顏色都呈異常，時好時壞，沒有臭味，懷疑污水廠偷排污水，但稽查人員採集水樣目視清澈，其餘水質項目待化驗。

環保局指出，日月潭南邊湖區近年水色異常現象好發每年5月到6月梅雨季，大多呈黃綠色且不規則出現，推測可能為湖泊自然現象，例如藻華或微生物繁殖，或雨水沖刷山坡裸露面，造成大量黃土泥排入湖中，再經由水體混層作用，將底泥擾動到湖面等多種可能性。

環保局表示，當地污水廠位於南邊湖凹處，附近無其他排放源，導致居民懷疑是污水廠不正常處理廢水造成，加上每年發生水色異常現象都是同一季節，因此建議日管處可邀專家學者進行南邊湖區環境生態調查研究，以釐清水色異常原因並向居民解說以消除疑慮。

另外，環保局表示，為確保日月潭水質，針對日月潭地區2座公共污水廠，每季不預警抽驗放流水，行政院環境保護署中區環境督察大隊也會派員執行深度查核，採樣分析結果符合放流水標準。（編輯：陳俊碩）1080628