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新港奉天宮媽祖環台遶境 澎湖首站騎行

最新更新：2019/06/28 18:36
嘉義新港奉天宮「馨護台灣．騎島平安」腳踏車遶境環台活動29日將正式從澎湖展開，媽祖神像提前於28日抵達，駐駕澎湖天后宮。中央社　108年6月28日
嘉義新港奉天宮「馨護台灣．騎島平安」腳踏車遶境環台活動29日將正式從澎湖展開，媽祖神像提前於28日抵達，駐駕澎湖天后宮。中央社　108年6月28日

（中央社澎湖縣28日電）嘉義新港奉天宮「馨護台灣．騎島平安」腳踏車遶境環台，29日從澎湖開始騎行，將分五階段遶行台、澎、金、馬、綠島，預計明年元旦在總統府前參加升旗典禮，祈求幸福台灣、祈禱平安。

嘉義新港奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮為慶祝媽祖駐台400年，首次舉辦「馨護（幸福）台灣．騎島（祈禱）平安」活動，以騎乘腳踏車方式遶行台、澎、金、馬、綠島，29日由澎湖出發，將持續進行到明年1月5日。

新港奉天宮「馨護台灣．騎島平安」活動，由媽祖遶境，今天自嘉義海運抵澎，駐駕澎湖天后宮，並以在7月擔任宗教直航的「金面媽祖」來迎接，澎湖縣長賴峰偉、董事長何達煌、澎管處副處長洪志光和澎湖12間友廟代表一起參拜，並為媽祖的龍頭陣揭牌，宣告全台遶境活動，明天由西嶼竹灣宮鳴笛騎行。

澎湖縣長賴峰偉表示，媽祖保佑各地的黎民、漁民，新港奉天宮騎腳踏車遶境環台，第一站由澎湖開始，利用腳踏車將愛散播在所有土地上，庇佑國泰民安、風調雨順。

奉天后「馨護台灣．騎島平安」活動，將由龍頭陣引導，300部腳踏車陪騎，媽祖神轎壓陣的方式來進行，以2天的時間遶行澎湖本島12座宮廟，並在馬公中正路段有鑽轎底，祈求媽祖庇佑。（編輯：陳俊碩）1080628

嘉義新港奉天宮開台媽祖駐台400年慶祝系列活動「馨護台灣．騎島平安」腳踏車遶境環台將自29日起從澎湖展開，媽祖神尊28日先抵澎湖天后宮駐駕，縣長賴峰偉（前中）等人持香參拜。中央社 108年6月28日
嘉義新港奉天宮開台媽祖駐台400年慶祝系列活動「馨護台灣．騎島平安」腳踏車遶境環台將自29日起從澎湖展開，媽祖神尊28日先抵澎湖天后宮駐駕，縣長賴峰偉（前中）等人持香參拜。中央社 108年6月28日
嘉義新港奉天宮「馨護台灣．騎島平安」單車遶境環台活動29日起自澎湖展開，28日媽祖神尊已先駐駕澎湖天后宮，並在廟埕舉辦活動記者會。中央社　108年6月28日
嘉義新港奉天宮「馨護台灣．騎島平安」單車遶境環台活動29日起自澎湖展開，28日媽祖神尊已先駐駕澎湖天后宮，並在廟埕舉辦活動記者會。中央社　108年6月28日
嘉義新港奉天宮開台媽祖駐台400年「馨護台灣．騎島平安」單車遶境環台活動29日起將自澎湖啟航，28日在澎湖天后宮前舉辦活動記者會。中央社　108年6月28日
嘉義新港奉天宮開台媽祖駐台400年「馨護台灣．騎島平安」單車遶境環台活動29日起將自澎湖啟航，28日在澎湖天后宮前舉辦活動記者會。中央社　108年6月28日
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