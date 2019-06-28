澎湖海洋地質公園極具觀光資源

「108年度澎湖海洋地質公園─漁翁島燈塔與博卡拉船難記憶國際論壇」28日在澎湖科技大學登場，分享博卡拉船難布哈拉沉船水下調查及漁翁島燈塔往昔記憶。（資料照片）中央社 108年6月28日

（中央社澎湖縣28日電）澎湖漁翁島燈塔與博卡拉船難記憶，今天成為海洋地質公園論壇的焦點，中外專家學者期望透過對話與討論，提升民眾對居住地特色景觀及文化考古歷史的認識，落實環境永續發展。

由縣政府與澎湖科大共同舉辦的海洋地質公園國際論壇，今天在科技大學登場，包括中研院院士臧振華、香港城市大學教授景祥祜、賴大立、中文大學教授梁家豪及當初建造漁翁島燈塔的總工程師曾孫女易夫（Felicity Somers Eve）分享「博卡拉船難布哈拉沈船水下調查及漁翁島燈塔」古今的記憶，並由台灣師大、澎湖科大等分享澎湖玄武岩地質保育與發展規劃、地質公園及澎湖海洋生態的多樣性。

臧振華表示，澎湖海洋資源豐富，從古至今一直是重要航道，其中白沙姑婆嶼的「博卡拉沈船」就像是一處充滿無限可能的時空膠囊，蘊藏許多的歷史文化，深具學術研究與鄉土教學的價值，更能轉換成具吸引力的觀光資源。

縣長賴峰偉表示，澎湖群島充滿環境教育機會，結合地質科學及地方社會文化，創造環境永續的海洋地質公園，讓全世界瞭解澎湖的美麗地景，進而將澎湖推向國際的觀光舞台。

景祥祜也提出可透過澎湖燈塔意象，促進產業發展，可以規劃更多文創概念，如燈塔的紀念幣與周邊商品，加以發揮，達成宣傳、推廣地質保育及燈塔，帶動地方經濟的多重效果。（編輯：陳俊碩）1080628