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北市建照申請審查無紙化 即日起上線

最新更新：2019/07/01 16:35

（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市都發局今天宣布，北市新建建造執照申請案收件與審查，即日起全面實施無紙化，建築師可24小時、不限地點線上掛件申請，每張建照執照線上審查過程約可減少逾8成紙張量。

台北市建造執照無紙化即日起全面上線，都發局今天表示，一改傳統紙本作業，建築師未來可透過網路電子化24小時線上申請送件，另台北市建管處也可透過線上執行完成審查、會辦及核准作業，簡政便民又節能減碳，北市邁向智慧城市及建築生命周期線上管理新里程碑。

根據建管處統計資料顯示，近來北市平均每年約有1700件各類建築許可申請案件，若改為透過線上審查及線上送件，評估每張建照在線上審查過程中約可減少80%以上的紙張使用量，具體落實政府無紙化政策。

都發局指出，以往建築師事務所送審文件圖說數量龐大，且規定以紙本跑完流程，包含退回改正等，單一個案所耗費紙張就難以計數，透過推動雲端化、線上化、自動化等創新手法即可解決這些問題。

同時，還可隨時線上查詢最新審查進度，未來無紙化相關作業也將逐步推動到北市各類建築執照申請案，具體實現智慧城市管理的目標。（編輯：方沛清）1080701

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