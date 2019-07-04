新竹市長照專車隊成軍 就醫復健一路通

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市政府今天成立「長照專車大車隊」，並從原本4輛長照專車擴增至31輛，新竹市副市長沈慧虹指出，輪椅能無障礙上下長照專車，讓行動不便的民眾就醫、復健都更方便。

新竹市政府今天在頂福里集會所舉行「長照專車大車隊、就醫復健一路通」記者會，沈慧虹表示，新竹市長照專車需求不斷上升，服務人數自106年362人成長至目前超過1130人，成長超過3倍。

沈慧虹指出，由於長照專車供不應求，新竹市政府積極媒合，從原本2家合作單位、4輛長照專車，現在擴大到5家合作單位、31輛長照專車，針對行動不便者就醫、復健等需求提供服務。

「每次都很煎熬。」新竹一名彭小姐表示，先生因車禍每週有2天需回診復健，她需獨自將先生從輪椅抱上車後座、收輪椅、找停車位等，相當吃力，現在有長照專車協助，變得省力、方便，直呼「希望更多人知道市府這項好政策。」

新竹市衛生局長吳昭軍表示，民眾若需申請長照專車，可先撥打免付費長照專線1966提出申請，由專業人員到府或醫院進行長照評估，確認符合後，即可領取乘車補助券，再致電到特約服務單位申請預約，讓就醫、復健一路通。（編輯：李錫璋）1080704

新竹市政府4日成立「長照專車大車隊」，副市長沈慧虹（右3）在記者會中指出，輪椅能無障礙上下長照專車，讓行動不便的民眾就醫、復健都更方便。中央社記者魯鋼駿攝 108年7月4日