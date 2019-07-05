墾管處長換人 原副處長許亞儒接任

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）墾丁國家公園管理處前處長李登志6月退休，由原副處長許亞儒接任，今天由內政部營建署長吳欣修主持布達典禮。

吳欣修在布達時指出，期許在許亞儒帶領下，繼續讓墾丁國家公園成為能隨著時代持續成長、永續經營的服務事業，並勾勒「人文傳承與自然生態並重的國家公園」、「永續經營的國家公園」、「全民的國家公園」、「國際化的國家公園」願景。

許亞儒致詞時表示，墾丁孕育著許多珍貴的自然資源，值得保護，但更重要的是，墾丁國家公園範圍內有1萬8000名的居民，墾丁的人與環境，向來都是密不可分。守護環境的工作，沒有地方鄉親的認同與支持，很難成功；如果沒有珍惜這些自然資源，觀光、耕作捕魚則無法永續，居民的生計也會受到影響。

墾丁國家公園「4通（第4次通盤檢討）」去年底通過後，從萬里桐地區道路拓寬到生態保護區界線，都將衍生不少問題，許亞儒表示，墾管處將擔任天平的角色，與居民溝通。

許亞儒歷經玉山國家公園管理處課長、台中都會公園管理站主任、壽山國家自然公園籌備處主任、墾丁國家公園管理處副處長。（編輯：戴光育）1080705