宜蘭童玩節開幕日 上午湧入破萬人潮

宜蘭國際童玩藝術節6日在冬山河親水公園登場，上午8時30分提早開園，截至上午11時許已湧入1萬4000人入場。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月6日

（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）宜蘭國際童玩藝術節今天晚間開幕，原定首日上午9時開園，由於園區外排滿車潮，提早至上午8時30分開園，主辦單位表示，截至上午11時許已湧入1萬4000人入場。

宜蘭縣文化局指出，今年開幕將首創以冬山河親水公園泊船池水域為舞台，由「義大利科羅娜劇院」結合國內表演團隊「藝想台灣劇團」、「愛舞民族舞蹈團」帶高水準演出，加上夢幻震撼水舞燈光秀，讓世界看見宜蘭童玩節的「蛻變」。

今年童玩藝術節以「蛻變」為主題，主視覺為彩色展翅蝴蝶，今天起到8月18日在冬山河親水公園登場，開園時間從原本上午9時到晚間7時，今年延長到晚間9時，晚間有光彩奪目的燈光水舞。

文化局表示，因應今年的主題與主視覺，在廣受歡迎的水域活動方面規劃「蝶蛹噴泉」、「蝶漾水滑道」及「睛彩水舞台」等設施，適合大小遊客戲水，另有龍舟、風帆與輕艇體驗區。

展館部分則有「未來射擊館」、「霹靂仙境館」、「一級玩家VR館」、「繪動海洋館」、「BABY親子館」、「風童玩館」及「豬小弟節能智慧屋」等供民眾體驗。（編輯：吳佳穎）1080706