中市暑期兒童消防營 讓學童體驗救災技能

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市政府消防局將舉辦暑期兒童消防營，於7月20日至8月18日期間，規劃22個梯次，提供6至12歲學童體驗避難逃生、學習防火救災技能，明天上午8時起開放報名。

台中市消防局今天在國立台灣美術館舉行活動發表會，消防局長曾進財表示，火災事故常造成嚴重生命財產損失，但多數人對預防火災的知識及逃生技能瞭解不足。

曾進財指出，災害預防及緊急應變的觀念可經後天培養建立，希望透過暑期消防營隊，從小展開防火、防災教育，讓小朋友牢記各種防災科學及防火知識，未來能運用所學平安度過災害。

為普及防火教育宣導成效，考量家長和學童參與活動的便利性，曾進財說，消防局將於山、海、屯及市區等地舉辦營隊活動，每梯次活動時間約3小時，家長可替小朋友選擇適合地點報名。其中7月20日與21日的活動，將與國立台灣美術館聯合辦理，讓學童同時體驗消防、防災與美術教育。

消防局指出，暑期消防營隊結合家庭消防護照設計各種闖關活動，每場次地點與主題不同，讓小朋友體驗穿著消防衣、射水，以及在濃煙、地震中避難逃生等，在趣味遊戲及實地操作過程中，學習防火防災知識，還設計有獎徵答讓活動增添趣味。（編輯：陳俊碩）1080707