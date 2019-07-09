晴雨不定 高雄市菜價漲聲起

（中央社記者王淑芬高雄9日電）高雄市接連降雨，不僅助長登革熱疫情，菜圃泡水無法採收，菜價漲聲不斷，傳統市場葉菜類上漲。梓官區農會近來每天的到貨量剩2成，原本每天約3000公斤，減為500到600公斤。

近一個月高雄市間歇性降雨，梓官蔬菜專業區的葉菜都泡水腐爛無法採收，農民叫苦連天，農會到貨量也明顯減少。梓官區農會供銷部主任李天仁今天告訴中社記者，原本每天約3000公斤的葉菜量，近日到貨量減為500到600公斤，量少價揚，所幸放暑假，否則不足以提供學校午餐的需求。

產地到貨量減少，市場價格自然走揚，高雄市鳳山區的傳統市場高山甘藍菜從過去一台斤新台幣35元漲到55元，一顆甘藍菜近150元，牛番茄一台斤賣到120元、彩椒一台斤100元、苦瓜一斤要80元，至於青江及空心菜一把30元。

近來蔬菜價格走揚，家庭主婦採買荷包失血，高雄市政府農業局指出，因暖冬及5月份西南氣流影響，晴雨不定，蔬果栽培收成不佳，各地到貨量下降、價格上漲，屬於短期現象，農民會在雨勢趨緩後復耕。

目前梓官區公所現地巡查並持續觀察，若有災損嚴重會快速查報；一旦達到啟動災害門檻，會依農產業天然災害救助作業要點啟動勘災程序。

至於有媒體報導「進口甘藍菜從今年初每公斤0.6元，上漲到今天約17元，漲幅高達2733.3%」。農業局批發市場管理科股長莊凱勳說明，本土甘藍菜產期在冬季，價格很親民，當時為了出清進口冷藏庫存甘藍菜，才會出現低價拍賣情形，不過賤價出售的甘藍菜量只有約200公斤，並非大量。(編輯:孫承武)1080709