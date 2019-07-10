台南特展前進日本 創關東新幹線車站首例

（中央社記者張榮祥台南10日電）台南屢受日本雜誌青睞，街景常登上封面，南市府更在日本上越新幹線上毛高原站設置「Friendship Box 友誼交享閱」台南特展，創下關東新幹線車站展出外國城市形象展的首例。

台南市政府日前在群馬縣廳一樓廣場「2019群馬台灣日」設攤行銷台南的觀光，更在群馬縣人氣吉祥物「群馬寶寶」加持下，在埼玉縣大宮市農產行銷據點行銷台南芒果。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本埼玉縣大宮市的日本鐵道（JR）車站匯聚多條新幹線，每天有25萬人出入，車站旁的東日本連攜中心展示「Friendship Box友誼交享閱」台南特展，還提供100公斤台南愛文芒果試吃，吸引不少人品嚐。

另外，台南市政府也與日本群馬縣水上町政府合作，在上越新幹線上毛高原站設置「Friendship Box 友誼交享閱」台南特展，創下日本關東地區新幹線車站展出外國城市形象展的首例。

上毛高原車站台南特展現場不僅展示圖書及文物，還裝置象徵台南老街意象的紅燈籠，以大型海報介紹愛文芒果、普濟殿燈會、大魚的祝福、鹽水蜂炮及四草綠色隧道，向日本民眾招手，認識台南、來到台南。

市府人員表示，上越新幹線上毛高原站台南特展6月28登場，24日結束；群馬縣廳的「2019群馬台灣日」活動5日登場，一連2天；埼玉縣大宮市的展出期是6日至7日。（編輯：戴光育）1080710