告別天空水管 新北市爭億元延伸烏來自來水管

（中央社記者葉臻新北10日電）新北市政府為解決烏來區自來水接用不易問題，去年成功向中央爭取約新台幣1.18億元經費辦理「烏來里及忠治里自來水延管工程」，預計明年12月底完工後，將有約200戶民眾受益。

新北市政府水利局表示，烏來區主要人口集中於烏來里及忠治里，民眾大部分為使用簡易自來水系統，由於2015年蘇迪勒颱風來襲，造成忠治里簡易自來水系統受創嚴重，又該區位於山區，地勢因素使得自來水接用不易，住戶經常苦無水管引水，只能仰賴山泉水或是自行載水解決，甚至還有天空水管的景象。

水利局表示，新北市政府2017年起，多次和當地公所尋覓地點，並克服最困難的土地取得問題，終於在去年成功向中央爭取約1.18億元經費辦理「烏來里及忠治里自來水延管工程」。

工程在自來水供水水源中，除了當地桶後溪外，新增了北水處供應的水源，大幅穩定日後烏來地區自來水供應及品質，預計明年12月底完工後，將有約200戶民眾受益。

水利局表示，工程預計於烏來及忠治里新設總長約7500公尺的新式自來水延性鑄鐵管，除確保飲用水品質，其耐震度、防漏性及年限皆有大幅提升，原在忠治里的天空水管將成為歷史。

工程也將分別設置6座100噸及500噸的配水池及加壓站，此部分為加速忠治里地區部分供水，將先行辦理施工，水利局也呼籲民眾加快腳步向台水公司申請自來水，可搭配施工進程，大幅節省申請給水外線時的道路銑鋪費用。（編輯：張銘坤）1080710