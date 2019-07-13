黃捷服務處出借罷韓煎餅店 大排長龍

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市一家香蕉煎餅店因力挺罷韓行動遭韓粉攻擊，最後連房東也拒租店面，今天時代力量高市議員黃捷出借服務處，下午3時不到，服務處就大排長龍，100張號碼牌立刻被搶空。

繼昨天咖啡店出借騎樓，今天黃捷接力出借服務處，讓香蕉煎餅店的老闆做生意，雖然下午3時才開賣，但是中午許就有民眾排隊，等候拿號碼牌，長長的人龍擠爆黃捷服務處。

搶頭香的陳鳳蘭住在鳥松區，12點就到場排隊，她說單純是理念支持，拿到香蕉煎餅時，不斷的為老闆加油打氣。還有媽媽帶著小朋友排隊用行動支持老闆，民眾說無法接受韓粉霸凌反韓者，從台北南下的民眾也表達佩服老闆自主勇氣，希望有更多人站出來響應「罷韓」行動。

面對很多熱情的民眾相挺，煎餅店的張老闆表示很感動，他說會更有勇氣面對霸凌，謝謝黃捷相挺，覺得處處有愛、人間有情。

資深媒體人王瑞德也在臉者發文聲援香蕉煎餅店的老闆，自己下訂單要訂200份與民眾分享，他的發文獲得很多民眾迴響，陸續有人接力，稍早又在臉書貼文民眾熱情響應，訂單5000份還持續往上加。（編輯：黃世雅）1080713