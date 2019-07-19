高雄市攜手大宮鐵道博物館 合辦鐵道技術交流展

高雄市立歷史博物館與日本大宮鐵道博物館合作推出「跨海的鐵道技術－日本大宮鐵道博物館交流展」，自108年7月18日至109年6月30日在高雄哈瑪星台灣鐵道館展出。（高雄史博館提供）中央社記者陳朝福傳真 108年7月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）鐵道迷或對台灣鐵道建設有興趣民眾勿錯過，百年前日本和台灣引進鐵道技術各開設第一條客運鐵道，目前「跨海的鐵道技術－日本大宮鐵道博物館交流展」在高雄哈瑪星台灣鐵道館展出。

高雄市立歷史博物館與日本大宮鐵道博物館合作推出「跨海的鐵道技術－日本大宮鐵道博物館交流展」，聚焦台日在明治時期（1867年－1912年）因鐵路發展而成功踏入近代化的歷程，展出時間從民國108年7月18日至109年6月30日。

高雄史博館代理館長王御風今天指出，高雄史博館去年舉辦「高雄築港設驛110週年國際論壇」，邀請大宮鐵道博物館代表出席分享鐵道建設故事，也開啟合作契機。

他說，雙方結識於論壇，透過高史博館和大宮鐵道博物館長時間的討論與規劃，大宮博物館同意運送象徵日本大宮鐵道博物館的「1號機關車模型」等4件展品，並促成這項展覽，基於台日友好關係，期待未來更深切。

此次交流展規劃兩大主題「明治維新與鐵道技術的引進」，與「從日本到台灣：鐵道技術的複製」，分別述說日本與台灣的第一條客運鐵道「新橋-橫濱」（1872年通車）、「基隆-打狗」（1908年通車）如何誕生。

日本大宮鐵道博物館除提供經典老照片、圖繪等數位資料外，並移展數件珍貴鐵道文物至高雄讓民眾一窺究竟，包括「第一條鐵道建設所用的測量儀」、「日本最早鐵軌-英國達靈頓公司1870年製鐵軌」、「1號機關車模型」、「拿破崙號機關車模型複製品」等。

高史博館呼應交流展，特別展出百年典藏品─1908年由台灣總督府官房文書課出版的線裝書「台灣寫真帖」，這件是配合縱貫鐵路通車的紀念物，包含當時的邀請函、台灣全島地圖、火車時刻表等，都是台灣第一條鐵路開通的珍貴紀錄，藏品僅展示兩個月，民眾需把握時間參觀。（編輯：陳俊碩）1080719