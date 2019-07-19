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小草書屋陪伴單車環島 逆轉騎士編織壯遊夢

最新更新：2019/07/19 17:11
台灣城鄉永續關懷協會19日表示，小草書屋將帶領孩子單車環島，22日啟程以10天騎完1012公里，編織逆轉騎士的獨特感受與壯遊回憶。（小草書屋提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年7月19日
台灣城鄉永續關懷協會19日表示，小草書屋將帶領孩子單車環島，22日啟程以10天騎完1012公里，編織逆轉騎士的獨特感受與壯遊回憶。（小草書屋提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年7月19日

（中央社記者黃旭昇新北19日電）台灣城鄉永續關懷協會打造烘焙坊，提供社區青少年探索職能培養烘焙技術；小草書屋將帶領孩子單車環島，22日啟程以10天騎完1012公里，編織逆轉騎士的獨特感受與壯遊回憶。

台灣城鄉永續關懷協會在新北市三峽深耕5年，創辦小草書屋陪伴弱勢國小孩童，籌設青草職能學苑培育高風險的國高中青少年，在老師、社工和志工陪伴下成長，希望擁有力量改變未來。

協會理事長許世鋼今天表示，「青草職能學苑」日前成立小草烘焙坊，與三峽區安溪國中技藝班合作教育訓練，透過系列職能課程，學習基礎烘焙技術，及與社區共好的空間。

許世鋼表示，孩子在體制內學習成效不彰，因此，鼓勵孩子擁有夢想，學習烘焙一技之長。過程儘管艱辛，但孩子歷經挑戰困難，成為烘焙小師傅，未來將開發特色烘焙商品，學習經營能力。

另外，單車環島是「小草書屋」送給國中部孩子的成年禮。原始構想是延續小草書屋創辦人林峻丞，當年協助三峽有木國小「絲瓜小孩」自行車挑戰環島的壯遊夢想。

今年是「逆轉騎士」環島計畫第4年，參加環島的孩子除爭取企業贊助也提升專業技能，利用課堂所學的沖泡咖啡及美髮技能，擺攤自籌經費。

林峻丞說，在他投身經營小草書屋的路上，受到台東「孩子的書屋」董事長「陳爸」陳俊朗，提攜並協助分享資源，給予鼓勵、打氣。雖然陳俊朗驟逝，但陳爸的豪情與精神、對孩子的愛，小草書屋會傳承下去，繼續實踐。

許世鋼受訪說，孩子是社會角落的「小草」，卻沒有茁壯的機會。青草孩子們歷經一年的籌備、練習、風吹日曬雨淋，頂著高溫揮汗投入鐵人的磨練，將展開10天的旅程，藉活動追夢與成長蛻變。

單車環島也邀2名小草書屋的高中學長，與學弟妹一起車訓。車隊領騎謝裕暉是第二次環島，他說，雖與學弟妹年紀差不多，但擔任領騎的責任加重，目標就是能帶著大家平安回來。

擔任車隊交通管理的廖友辰表示，從車隊成員變身為交管，要完成老師所分配的任務，發現「承擔」原來是這麼回事。

為傳承單車環島信念，學長們精心準備環島不可或缺的牙刷、內胎與香蕉為祝福禮物。分別代表生活自理的能力、隨機應變的能力，調整自我的能力，期盼小草孩子可以在壯遊台灣的路上，自己修車、隨時充電。（編輯：林沂鋒）1080719

台灣城鄉永續關懷協會在新北市三峽深耕5年，籌設青草職能學苑並打造烘焙坊，提供社區青少年探索職能培養烘焙技術，增加自信心。（青草職能學苑提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年7月19日
台灣城鄉永續關懷協會在新北市三峽深耕5年，籌設青草職能學苑並打造烘焙坊，提供社區青少年探索職能培養烘焙技術，增加自信心。（青草職能學苑提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年7月19日
台灣城鄉永續關懷協會籌設青草職能學苑培育高風險的國高中青少年，安排職能課程學習基礎烘焙技術、木雕技藝（圖）等，希望在老師、社工和志工陪伴下成長，擁有力量改變未來。中央社記者黃旭昇新北攝　108年7月19日
台灣城鄉永續關懷協會籌設青草職能學苑培育高風險的國高中青少年，安排職能課程學習基礎烘焙技術、木雕技藝（圖）等，希望在老師、社工和志工陪伴下成長，擁有力量改變未來。中央社記者黃旭昇新北攝　108年7月19日
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