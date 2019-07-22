橋聳雲天擬變綠雕園區 車友恐難拍照解任務

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣國姓交流道下方「橋聳雲天」是愛車族「拍照解任務」祕境，南投縣政府規劃將該處改為綠雕園區，停車場設計在外圍，未來車友恐難再駛進，為愛車拍攝「車景合一」美照。

國道6號國姓交流道橋面距地面達70公尺、約23層樓高，加上特殊迴旋設計而有「橋聳雲天」美稱，是全台高速公路八景之一，吸引民眾前來拍「網美照」。

南投縣政府規劃將該處改為「橋聳雲天」綠雕園區及環境綠美化工程，今天邀工程顧問公司列席縣務會議簡報，並由各局處首長提出補充意見，後續由顧問公司增修規劃。

根據工程顧問公司簡報，「橋聳雲天」園區案分為基礎工程、綠雕及花雕環境綠美化，工程經費約新台幣2668萬元，包含停車場、入口意象廣場、人行步道、休憩座椅、兒童遊具、演藝咖啡廣場、造型綠雕區、花毯區、展售區、繡球花花海、誘蝶植栽、廁所等。

整體以營造優質觀光環境、結合地方產業、展現在地特色為設計理念，因此，綠雕規劃台灣黑熊、石虎、呈現當地村名的「福龜」等造型。

南投縣政府秘書長洪瑞智建議，植栽規劃多為花、草，可用喬木、灌木類大範圍呈現「數大便是美」的景觀，例如落羽松等都可考慮，且園區缺少大面積遮蔭設施、兒童遊具可更有創意概念，希望顧問公司妥善規劃，以利遊客來此賞花、賞綠雕。

由於「橋聳雲天」造型高聳壯觀，不時有愛車人士將車輛駛到交流道下方拍攝「車景合一」照片，車友俗稱「解任務」。

不過，根據綠雕園區規劃草圖，停車場將設置在外圍，區內規劃以人行步道等為主，未來開發完工後，車友恐難再駛進為愛車留下倩影。（編輯：戴光育）1080722