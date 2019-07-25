韓國瑜夜宿茂林 允原鄉預算不減力推醫療建設

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市長韓國瑜昨晚夜宿茂林區，他與部落民眾座談時允諾原鄉預算完全不會減，市府還要力推原鄉醫療等建設，將設小農交易網平台協助外銷農產品。

韓國瑜原本安排7月15日到茂林區開市政會議並出席多納黑米祭，但因要出席國民黨總統初選結果公布記者會而取消，讓部落民眾失望，昨晚他安排到茂林夜宿並和族人座談，受到熱情的歡迎，區長宋能正還在台上大喊「韓總統好」。

韓國瑜說要傾聽原民心聲、了解區域建設發展。他指出，市府財政困難，明年各局處預算都要減3%，唯有原鄉建設預算完全不減，要解決原鄉的問題，還包括高132線改善工程、高腳屋特色民宿輔導、對外聯絡道路改善等，並爭取中央補助，也盼民間資源挹注及投資，解決原鄉困境。

他表示，要力推原鄉醫療、建設、教育及經濟發展，將設媒合小農交易網平台，協助族人外銷農產品，開發部落優質特色美食等，成立原民文創中心或特色市集與觀光結合，帶動原鄉經濟發展，並允諾要加速推動中英雙語教學，提升原民孩童的國際競爭力。

韓國瑜今天一早踏查生態環境及紫蝶園區，他說茂林的食物很新鮮、居民熱情，市府會加強對部落美食及文創宣傳，讓觀光客吃得到、看得到也感受到茂林的優點。（編輯：張芷瑄）1080725