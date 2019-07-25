花蓮地理資訊整合應用 文化觀光治山防洪都行

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮縣政府開發「花蓮縣地理資訊整合應用平台」，今天發表運用後的「空間資訊整合應用示範成果」，對於文化觀光規劃，治山防洪、防災智慧城市等都能發揮功用。

花蓮縣政府建設處去年爭取花東基金執行「花蓮縣智慧國土示範先期計畫案」，委外開發「花蓮縣地理資訊整合應用平台」，整合多方的空間資訊及擴大運用，今天邀集中央、地方、學界等召開成果發表暨座談會。

花蓮縣建設處都市計畫科長徐世麗說，近年來投注大量資源與心力，推動業務空間資料數值化，邀產、官、學研跨領域合作，達成「深化應用空間資訊，輔助智慧決策治理」目標，希望透過此次會議，讓社會大眾了解縣府強化數位化科技應用的成果。

花蓮縣建設處表示，配合國家政策之「國家地理資訊系統建置及推動10年計畫」，建置後山第一個地理空間資訊系統，已在全縣18處都市計畫地區約1萬2300公頃土地上完成1/1000數值地形圖資及高精度影像，並逐步打造共享流通平台。目前套疊查詢超過100種、500筆空間資訊，將各類型業務公告分享地圖，整合於網站內查詢及展示。

執行的工程顧問公司指出，目前已建置包括地震、都市計畫、稅務、文化、消防等各式圖資，不僅縣府各局處的，還包含國震中心、國土繪測中心、花蓮林區管理處、太魯閣國家公園管理處等資料互惠交換。

國家發展委員會資訊管理處科長陳英傑說，透過資訊平台將成為縣政推動的重要基礎資料，未來可再思考如何多元運甪。他以觀光行銷為例，在國內自行車運動風氣盛行下，可以結合觀光資源，規畫吸引人的自行車騎乘路線，鼓勵民眾體驗挑戰。

林務局花蓮林區管理處長楊瑞芬分享運用相關資料，進行林地管理的經驗，未來更將廣泛用於治山防洪，造林樹種的選擇等面向。（編輯：林沂鋒）1080725