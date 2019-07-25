更多編輯台推薦新聞：
要求訂家暴法 數千俄女將家暴妝自拍照貼上網
國際

要求訂家暴法 數千俄女將家暴妝自拍照貼上網

統一發票5-6月 完整獎號看這裡

統一發票5-6月 完整獎號看這裡

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
巴黎酷熱達41度 破1947年以來紀錄
首頁 / 地方

千輛泡水汽機車慰助 高市府擬動支預備金

最新更新：2019/07/25 20:51

（中央社記者王淑芬高雄25日電）0719豪雨造成高雄市不少家戶淹水、汽機車泡水，連日來民怨不斷。市府今天指出，將慰助豪雨泡水車損，機車新台幣2000元以上、汽車2萬元以上災損者，8月底前向區公所申請慰助。

市府水利局長李戎威受訪指出，粗估汽、機車受損有千輛，慰助款約新台幣3000萬元，水利局預算不足款項將以預備金支應。

市府在晚上發布新聞稿指出，為協助災民儘速重整家園，水利、社會等局處協助災後重整，包含訂定「高雄市政府慰助0719豪雨泡水車輛實施計畫」，逐戶進行災情查報、受理救助金申請調查、辦理稅捐減免等工作；此外，社會局24日函請中央補助水災影響市民住屋淹水救助經費，以協助受災戶儘速恢復家園。

水利局指出，民眾在0719豪雨期間因車輛泡水減損或損失價值機車逾2000元、汽車逾2萬元以上者，填妥申請書並檢附資料於8月底向車輛泡水發生地區公所提出申請，審查合格者發給申請人慰助金。

另外，社會局也說明，設籍並實際居住市民，住屋淹水逾50公分，依「高雄市災害救助金核發辦法」可申請住屋淹水救助金，每戶1萬5000元，受災戶於災後30日內到戶籍地區公所申請。

另外，豪雨導致部分房屋毀損或淹水受災也有災損比例減免稅賦，相關減稅項目及申請方式請洽稅捐處。（編輯：黃世雅）1080725。

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報