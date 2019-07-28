未參加國民黨全代會 侯友宜：市政為主

國民黨28日在新北舉辦全國代表大會，新北市長侯友宜（中）未出席，他說，一切以市政工作為主，回歸市政議題，好好把市政工作做好。中央社記者王鴻國攝 108年7月28日

（中央社記者王鴻國新北28日電）國民黨全代會今天在新北市板橋體育館召開，新北市長侯友宜如常跑既定市政行程，未出席全代會，他表示，一切以市政工作為主，回歸市政議題，好好把市政工作做好。

國民黨全代會今天在新北市板橋體育館召開，身為黨籍地方首長的新北市長侯友宜則未出席，上午依既定市政時程前往汐止主持新昌市民活動中心開工動土典禮等活動。

侯友宜受訪時對未出席全代會一事表示，這是對汐止地區的民眾來講是非常重要的市政行程，尤其市政行程在全代會還沒公布前就已經安排好了，他一切以市政的工作為最主要，相信大家都能夠體諒。

他表示，每一個人最重要的是贏得市民認同，贏得市民共同推動安居樂業的想法，當市長的角色就是一切回歸市政議題，好好把市政工作做好，這才是最重要的「本」，把「本」顧好才有辦法、有能力去支持，去談去支持哪一個人，這才有意義。（編輯：方沛清）1080728