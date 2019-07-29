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新埔鎮議事堂重新利用 華麗轉身為社福中心

最新更新：2019/07/29 17:21
新竹縣政府將閒置的前新埔鎮議事堂重新修繕利用，打造為社會福利服務中心，29日正式啟用，將提供新埔鎮、關西鎮、湖口鄉的「脆弱家庭」關懷服務。中央社記者郭宣彣攝　108年7月29日
新竹縣政府將閒置的前新埔鎮議事堂重新修繕利用，打造為社會福利服務中心，29日正式啟用，將提供新埔鎮、關西鎮、湖口鄉的「脆弱家庭」關懷服務。中央社記者郭宣彣攝　108年7月29日

（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹縣政府將閒置的新埔鎮議事堂重新利用，打造為社會福利服務中心今天啟用。副縣長陳見賢今天表示，將服務新埔鎮、關西鎮、湖口鄉的「脆弱家庭」，期能促進家庭功能。

陳見賢今天受訪表示說，新竹縣政府重新修繕新埔鎮議事堂，打造成為新埔區社會福利服務中心，服務新埔鎮、關西鎮、湖口鄉等地區，將提供家庭功能欠佳的「脆弱家庭」整合性服務，預防和協助處理家庭危機。

社會處長李國祿說，透過社福中心能第一線協助脆弱家庭，並經由社工評估後，能提供公部門及地方資源相關服務，如經濟資源媒合、親職功能促進、提升照顧者教養與照顧能力等，盼達到社會安全網理念，及家庭需求發展在地化服務。

李國祿表示，社福中心除為脆弱家族關懷服務外，也提供社會福利諮詢、社區宣導活動。今天也辦親子烘焙活動，在社工協助家長，能與孩子共同烘焙點心，增進家庭互動及情感交流。

新埔鎮長林保祿說，新竹縣政府重新整修新埔鎮議事堂，讓舊大樓不用成為蚊子館，能再活化利用，也整合衛政跟社政，讓預防工作能更確實，民眾都很肯定。（編輯：李錫璋）1080729

新竹縣新埔社會福利服務中心啟用，除提供脆弱家族關懷服務外，也將舉辦社會福利諮詢、社區宣導活動等，29日同步舉行親子烘焙活動，盼助增進家庭情感交流。中央社記者郭宣彣攝　108年7月29日
新竹縣新埔社會福利服務中心啟用，除提供脆弱家族關懷服務外，也將舉辦社會福利諮詢、社區宣導活動等，29日同步舉行親子烘焙活動，盼助增進家庭情感交流。中央社記者郭宣彣攝　108年7月29日
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