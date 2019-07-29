未出席全代會引議論 侯友宜：市政擺第一

（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市長侯友宜昨天未出席在板橋舉辦的國民黨全代會，引來網友不同意見的議論，侯友宜對此表示，他現在就是一個市長的角色，全心全意的把市政的工作擺第一。

侯友宜今天出席新北市全方位智能EOC暨災害即時訊息E點通記者會後受訪，媒體詢及未出席全代會引網友在侯友宜的臉書上論戰的意見，侯友宜表示，他現在就是一個市長的角色，全心全意的把市政的工作擺在第一，何況全代會行程未公佈前就已排滿市政行程了。

至於黨籍11個縣市首長都有出席全代會，媒體詢及是否給人好像他們沒有拚市政的感覺，侯友宜表示，每一個人有每一個人工作上的一個調整，還有不一樣的考量，不管來跟不來，每一個人都是有他的想法。

侯友宜表示，市長還是以市政建設、把本顧好最重要，顧本就是顧民眾要什麼，只要守住民眾所要的，才能夠守住一切；離選舉還有一段時間，現在還是以市政為優先，全力拚市政。

侯友宜下午跑行程時再被媒體問到，是否力挺國民黨提名總統參選人韓國瑜等問題時，侯友宜強調，他一輩子從最基層的刑警的基層公務人員做上來，都是以工作為第一個要務，他把市長的工作做好並取得市民信任跟滿滿的支持，再去談論支持誰，才有意義。（編輯：李錫璋）1080729