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霹靂布袋戲人偶現身桃機 國內外旅客驚艷

最新更新：2019/08/02 16:06
霹靂布袋戲首席操偶師丁振清（貓叔）（後左2）2日帶著霹靂靈魂人物素還真與多位同人誌演員現身桃園機場，吸引不少國內外旅客的目光。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年8月2日
霹靂布袋戲首席操偶師丁振清（貓叔）（後左2）2日帶著霹靂靈魂人物素還真與多位同人誌演員現身桃園機場，吸引不少國內外旅客的目光。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年8月2日

（中央社記者邱俊欽桃園機場2日電）台灣道地傳統布袋戲文化今天現身桃園機場，在霹靂布袋戲首席操偶師帶著霹靂靈魂人物素還真，以及多位同人誌演員現身時，吸引不少國內外旅客的目光，直呼相當驚艷。

采盟免稅店下午在桃園國際機場出境大廳長廊舉行「精采霹靂文化踩街」活動，邀請霹靂布袋戲首席操偶師丁振清（貓叔），帶著清香白蓮素還真，同時配合多位在布袋戲中出現的同人誌現身，吸睛程度百分百。

有台灣的旅客表示，布袋戲陪著許多台灣的大小朋友長大，素還真等霹靂布袋戲中的角色更是深植人心，沒想到在出國時，還能看到唯妙唯肖的真人版同人誌現身，讓人感受到不一樣的視覺饗宴。

也有外籍旅客對於布袋戲的演出感到相當特別，對於操偶師展現布袋戲玩偶的力道與行動氛圍，更是大為驚艷。

采盟免稅店表示，霹靂布袋戲的素還真一直是正向能量與形象的代表，也曾為桃園國際機場拍攝飛安宣導短片。采盟在暑假期間除了有「精采霹靂文化踩街」現場活動外，也推出機場限定霹靂獨家授權贈品，希望將限定霹靂變速手持風扇，分享給國內外旅客。（編輯：李錫璋）1080802

霹靂布袋戲首席操偶師丁振清（貓叔）（左）2日帶著霹靂靈魂人物素還真與同人誌演員現身桃園機場，吸睛程度百分百。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年8月2日
霹靂布袋戲首席操偶師丁振清（貓叔）（左）2日帶著霹靂靈魂人物素還真與同人誌演員現身桃園機場，吸睛程度百分百。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年8月2日
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