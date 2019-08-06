因應颱風利奇馬 嘉縣低窪地區預布抽水機

（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）根據中央氣象局今天觀測，今年第9號輕度颱風利奇馬快增強為中颱，將對台灣構成威脅。嘉義縣政府今天進行防汛物資整備，並在低窪地區預布抽水機，防範淹水災情。

中央氣象局表示，利奇馬颱風結構良好，最快今天增強為中度颱風，氣象局可能明天白天發布海上颱風警報，晚上發布陸上警報。

嘉義縣政府指出，利奇馬颱風來勢洶洶，預計8日起影響台灣，中南部須留意帶來的西南環流，會有顯著雨勢，已於今天進行防汛物資整備及抽水機置放作業。

嘉義縣政府表示，去年8月下旬，熱帶低氣壓挾帶強風豪雨侵襲嘉義縣，加上適逢漲潮，造成沿海地區多處淹水，因此，因應利奇馬颱風來襲，籲請民眾嚴加戒備，及早做好防颱整備。

縣府指出，民眾若有防汛砂包的需求，可洽鄰近鄉鎮市公所索取，若各公所仍有不足，可由公所通報嘉義縣政府支援。

另外，嘉義縣政府與各公所已完成預布移動式抽水機172部於東石、布袋、義竹、朴子、民雄、溪口、大林、中埔、太保、新港、水上、鹿草、六腳等區域，因應低窪地區積淹水排除。

嘉義縣政府也呼籲養殖業者，必須檢查、補強牡蠣養殖設施結構，必要時應提早收成。海面上作業船隻應留意收聽颱風最新動態並適時進港避風。（編輯：謝雅竹）1080806