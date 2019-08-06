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台電球類FUN電營 學童和國手一起打排球

最新更新：2019/08/06 15:41
台灣電力公司舉辦為期2個月的「球類FUN電營」，規劃棒、足、排、羽、籃球類，在北、中、南、東及澎湖離島展開12場次，排球夏令營6日在台中市東山高中登場，小朋友跟著國家隊排球高手一起享受運動的樂趣。（台電公司提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年8月6日
台灣電力公司舉辦為期2個月的「球類FUN電營」，規劃棒、足、排、羽、籃球類，在北、中、南、東及澎湖離島展開12場次，排球夏令營6日在台中市東山高中登場，小朋友跟著國家隊排球高手一起享受運動的樂趣。（台電公司提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年8月6日

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台電公司舉辦為期2個月的「球類FUN電營」，今天排球夏令營在台中市東山高中登場，小朋友跟著國家隊排球高手一起享受運動所帶來的樂趣。

為響應政府「打造運動島」計畫，台灣電力公司舉辦為期2個月的「球類FUN電營」，規劃棒、足、排、羽、籃球類，在北、中、南、東及澎湖離島展開12場次，保留1成學員名額給弱勢兒童。

台電公司上午在台中市東山高中舉辦排球夏令營，吸引300名小朋友參加，小朋友和國家隊排球高手一同學習排球，享受運動帶來樂趣。

陳姓家長表示，今年是第2年幫小孩報名參加台電的球類夏令營，今年報名的情況比去年更激烈，明年一定要更早卡位才行。

台電公司台中區處處長郭芳楠表示，台電公司共有6支球隊，是目前國內最支持體育活動的企業團體，為替國家培育更多的體育人才，已連續4年辦理球類夏令營活動，今年擴大辦理，活動更擴及離島，希望落實全民運動風氣。

台中市排球委員會主委、市議員周永鴻鼓勵小朋友，暑假期間應多從事健康的休閒運動。

東山高中則感謝台電舉辦有益健康的夏令營活動，讓學員從活動中學習合作、體諒與包容，養成良好的品格與團隊精神。（編輯：林沂鋒）1080806

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