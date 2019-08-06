洗煤場到運煤隧道打通 打造瑞芳低碳旅遊

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市長侯友宜今天表示，希望在110年初打通三貂嶺隧道、三爪子隧道等運煤隧道，設置自行車道，繼而銜接瑞三礦業選煤廠及十三層遺址，打造瑞芳低碳觀光旅遊。

侯友宜今天一早就來瑞芳視三貂嶺隧道自行車道工程並表示，擁有近百年歷史的舊三貂嶺隧道已塵封35年，未來活化為自行車道後，將能連結瑞芳、雙溪間的觀光路線，帶動「青春山海線」低碳旅遊，也讓民眾親身體驗歷史活教材。

侯友宜隨後出席「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業選煤廠修復及再利用工程」動土典禮。瑞三礦業公司由李建興於日治昭和九年（西元1934年）所創設，1990年收坑停產，曾是全台最先進的選煤廠房，修復工程預計民國111年完工，期待重現歷史建築原有風貌。

侯友宜接受媒體聯訪表示，猴硐不是只有貓村，最重要是保有瑞三礦業選煤廠的歷史建築，不僅有台灣第一座貨用的升降機及礦工的浴室、宿舍等文物，是瑞三礦業在老礦工們奔走20年，才把選煤廠完完整整的保留下來，成為可帶動瑞芳觀光旅遊的景點。

他說，希望在110年元月前把銜接瑞芳跟雙溪的三貂嶺隧道、三爪子隧道的運煤隧道打通，保有原有的環境自然生態，銜接鐵路及瑞三選煤廠、十三層遺址，打造瑞芳的鐵道低碳觀光旅遊環境。

侯友宜表示，觀光旅遊發展要靠自立自強，不管大陸觀光客來不來，起碼還有韓、日以及東南亞的旅客，新北市有非常棒的好景點，若能恢復礦業的文化古蹟，相信能讓很多日、韓旅客喜歡來新北自由行，帶動觀光旅遊發展。（編輯：林沂鋒）1080806

新北市長侯友宜（前右3）6日出席「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業選煤廠修復及再利用工程」動土典禮，期待重現歷史建築原有風貌。中央社記者王鴻國攝 108年8月6日