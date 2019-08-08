環團要求垃圾費隨袋徵收 中市府規劃多元處理

（中央社記者蘇木春台中8日電）多個環保團體今天到台中市政府陳情，要求垃圾費隨袋徵收政策應盡速擴及全市，垃圾減量也應比照減煤，減少焚化空污。台中市政府表示，將審慎評估，並規劃多元垃圾處理方案。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會今天聯合多個環保團體，到台中市政府前陳情，要求市府應將在石岡區試辦多年的垃圾費隨袋徵收政策盡速擴及全市，並以行動劇表達訴求，同時向台中市議會提出請願。

環團提出的訴求，包括盡速實施垃圾費隨袋徵收，下一個市議會會期提送議會審查，明年起實施，以及加強垃圾車稽查、破袋檢查與委外清運減量機制，且設定垃圾減量目標比照要求台中火力發電廠減煤4成，在西元2022年達成垃圾量減少4成的目標。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會執行委員許心欣表示，前市長胡志強時期就提出垃圾費隨袋徵收的政策，可惜當時議會並不支持，近年市民空污意識與減塑觀念大幅提升，現在是重提隨袋徵收的好時機，讓台中減少垃圾量和垃圾焚化空污。

台中市新環境促進協會副理事長江義雄指出，目前台中有文山、后里與烏日3座焚化廠，其中文山廠已運轉逾24年，機組較為老舊、設計熱值較低，應盡快更新機組。

對於環團提出隨袋徵收政策，台中市環保局表示，市府持正面看法，但依照雙北經驗，民眾需使用專用垃圾袋，並根據不同家戶產出的垃圾量多寡，計算應繳交的垃圾費，需有完整解決辦法與配套措施，也要考量稽查人力分配及預算等面向。

環保局說，市府將審慎評估，並制定完整配套措施，目前優先規劃多元垃圾處理方案，例如外埔綠能生態園區生廚餘發電政策，評估垃圾減量成效，再適時推動隨袋徵收可行方案。市府每年均利用歲修期間進行焚化廠污染防治設備檢修與更新，讓排放物符合國家法規。（編輯：唐聲揚）1080808