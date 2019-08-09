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君鴻酒店失業員工陳情 高市：速開調解會

最新更新：2019/08/09 13:41
高雄85大樓君鴻酒店7月初歇業，多名失業員工9日向高雄市政府陳情，由市府勞工局主任秘書皮忠謀（前左）接受陳情書，強調業主不能推卸責任，將速開調解會。中央社記者陳朝福攝　108年8月9日
高雄85大樓君鴻酒店7月初歇業，多名失業員工9日向高雄市政府陳情，由市府勞工局主任秘書皮忠謀（前左）接受陳情書，強調業主不能推卸責任，將速開調解會。中央社記者陳朝福攝　108年8月9日

（中央社記者陳朝福高雄9日電）高雄85大樓君鴻酒店7月初歇業，多名失業員工今天向高雄市府陳情，盼代為追討資遣費與預告工資，市府勞工局主秘皮忠謀出面接受陳情書，強調業主不能推卸責任，將速開調解會。

君鴻酒店歇業後近500名員工組成自救會，多名員工上午由自救會長洪水木率領，前往高雄市政府鳳山行政中心意見表達區陳情，訴求協助追討資遣費與預告工資。

洪水木表示，員工薪資在7月5日有正常發放，但公司無預警歇業，臨時叫員工不要來上班，500個家庭頓失經濟依靠，且資遣費與預告工資至今無著落。

洪水木談及今天颱風天員工還要帶著妻小走上街頭陳情一度哽咽，而且很多員工家裡小朋友即將開學，將面臨開銷的經濟壓力。不少失業員工設法找尋下一個工作，但因旅遊不景氣和飯店市場飽和，處處碰壁。

一名20多年工作資歷的女員工代表發言，但尚未開口即痛哭失聲，她說，大家薪水其實不多，每月只有約新台幣2、3萬元，都只是為了三餐和生活，高雄市府不要讓這些失業員工看不到明天。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀出面接受洪水木遞交陳情書。他表示，了解員工的無奈和難處，但資遣費與預告工資給付是業主不能推託的責任，已受理調解，勞工局將邀雙方速開調解會，保障員工權益。（編輯：孫承武）1080809

高雄85大樓君鴻酒店7月初歇業，多名失業員工9日上午到高雄市政府陳情，訴求協助追討資遣費與預告工資。中央社記者陳朝福攝　108年8月9日
高雄85大樓君鴻酒店7月初歇業，多名失業員工9日上午到高雄市政府陳情，訴求協助追討資遣費與預告工資。中央社記者陳朝福攝　108年8月9日
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