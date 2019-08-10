新北女力系列影片吸睛 瑞莎分享逐奧運夢

新北市政府持續推出女力系列影片，最新一集特別請來烏克蘭出身、落腳新北的藝人瑞莎，向民眾分享她的家庭生活，以及未曾放棄的奧運夢。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年8月10日

（中央社記者黃旭昇新北10日）新北市政府推出女力系列影片第六集，邀請出生於烏克蘭、落腳在新北的瑞莎分享兼顧演藝事業及家庭生活點滴，她還有一個未曾放棄的奧運夢，全力投入培訓台灣的韻律體操小選手。

新北市政府新聞局長蔣志薇今天表示，許多優秀女性在新北出生、成長、就學、就業，或落腳定居。邀跨世代、跨領域的優秀新北女性訪談拍片，分享個人歷程及生活點滴，突顯出新北市產業人才的豐沛與創新。

新北女力系列影片預計邀30名曾在新北市求學、工作、成長的優秀女性，分享自身工作經歷、成長過程及在新北市的生活體會。

系列影片自6月28日上線至今，已陸續推出5集訪談，影片主角遍及藝文、法律、新創、傳產等各領域。其中，「小日子」雜誌發行人劉冠吟分享小時候最愛與父親一起吃新店大鬍子豆花的故事，播出後引發共鳴，觀眾分別在臉書（facebook）貼文、留言回憶兒時的甜蜜滋味。

蔣志薇指出，未來將推出更多女力卡司接力，串聯出新北女力美麗優雅又令人感動的故事篇章。第六集將推出定居於新北市的瑞莎來暢談家庭生活及培訓韻律體操小選手的奧運夢，讓人看見新北女性多元豐沛能量。

曾是烏克蘭國家隊「體操精靈」的瑞莎，3歲開始學體操，6歲進入國家代表隊，15歲就開始教導兒童練習體操；經驗豐富的她，為指導台灣韻律體操選手參加比賽，特別到新加坡考取教練執照，希望能為台灣韻律體操盡力。

新北市新聞局表示，相關播出訊息與訪談內容，在臉書「我的新北市」、「新北市紀錄片系列活動」粉絲團同步上線。（編輯：戴光育）1080810