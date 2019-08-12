君鴻董座攔路陳情 韓國瑜承諾盡力協調

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市長韓國瑜今天視察仁武曹公新圳及後勁溪清淤工程。君鴻酒店董事長張慶輝率領員工攔路陳情，韓國瑜承諾就員工權益保障，邀集三方召開協調會，市府會盡最大力量協調。

韓國瑜表示，市府會主動聯絡君鴻與將接手的業主海霸王，希望他們能出面，主動面對問題，若協調會順利召開，請自救會派出部分代表性勞工，就事論事、理性溝通討論。市府將扮演溝通橋樑，包括能否沿用、延攬員工的工作權，邀集三方協調，希望這二天能儘速回覆大家。

君鴻酒店位於高雄地標85大樓內37樓至85樓、有590間客房。原業主積欠債務，酒店被債權人法拍，由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以約新台幣54.4億元得標，5月7日完成移轉登記，君鴻7月初歇業。雄院明天上午將前往君鴻酒店履勘，展開點交前置作業。

張慶輝上午率上百名員工及眷屬前往高雄地方法院前高舉「司法不公」、「圖利海霸王」、「要求暫停點交、讓君鴻600員工活下去」等抗議布條。隨後至高雄地檢署按鈴控告雄院民事執行處事務官林怡成涉嫌偽造文書、圖利特定對象等罪嫌。

韓國瑜下午視察曹公新圳護岸加高及後勁溪曲道清疏工程，聽取後勁溪排水6處瓶頸段問題及改善對策，並指示河道清疏清淤必須落實，以達最好的排水效果。

後勁溪排水的6處瓶頸段，都須進行拓寬工程，預計3至5年完工。水利局表示，在改善工程未完成前，優先針對去年823豪雨後勁溪排水上游仁武地區溢淹問題，改善八涳橋上游至仁勇橋之間的曹公新圳排水護岸高度不足部份，以6處瓶頸段完成前的十年重現期水位，相當於0823豪雨的最高水位作為護岸改善原則。

韓國瑜隨後視察後勁溪曲道清淤。清疏範圍自竹仔門橋到八涳橋段，總經費980萬元，預計清疏工程3900公尺、清淤土方約4萬5380立方公尺。清出的樹枝、雜草、淤沙外運後，可增加通水斷面使水流順暢，預計10月完工。(編輯:孫承武) 1080812