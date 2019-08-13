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台中多元化計程車10月上路 進口車採預約載客

最新更新：2019/08/13 16:30
台中市交通局預計10月起推出「多元化計程車」，業者擬引進豪華進口車款，並採全預約載客，依不同車種計費表跳表收費。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月13日
台中市交通局預計10月起推出「多元化計程車」，業者擬引進豪華進口車款，並採全預約載客，依不同車種計費表跳表收費。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市民眾搭乘計程車將有更多選擇，台中市交通局今天指出，預計10月推出「多元化計程車」，將引進豪華進口車，不在路上攬客，採全預約載客，依不同車種跳表收費。

為提供民眾多元、優質計程車服務，交通局日前召開多元化計程車評選會，台中市交通局長葉昭甫表示，共有7家計程車業者送件申請，最後選出5家業者，入選業者須於3個月內籌備車隊申請核定，未能於期限內完成籌備者可申請延長1次，以3個月為限。

多元化計程車10月上路，葉昭甫指出，它有別於一般小黃計程車，採全預約載客，不得在路上巡迴攬客，且車身跳脫傳統黃色車身，也沒有車頂燈及空車燈，民眾可利用各家業者APP依自身需求預約車輛。

葉昭甫表示，多元化計程車同時提供透明乘車資訊，透過APP可得知駕駛姓名、車牌號碼、車輛廠牌、預估車資等資訊，可使用信用卡等行動支付方式付費，並進行服務評鑑及行車軌跡查詢，而且依不同車種計費表跳表收費，費用介於小黃計程車的一至兩倍之間。

葉昭甫認為，多元化計程車服務兼具彈性費率及優質服務，不但提供進口豪華車款，也將積極引進配備無障礙設施的通用計程車輛，方便行動不便者搭乘，這類創新營運模式將可提升全市計程車產業競爭力。（編輯：戴光育）1080813

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